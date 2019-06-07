英格蘭後衛史東斯（右）、華克為失誤送禮而懊惱。（路透）

首屆歐洲足球國家聯賽爭冠戲碼出爐，荷蘭靠後衛狄利特（Matthijs de Ligt）將功折罪頭槌扳平，延長賽再抓住英格蘭後衛史東斯（John Stones）兩次低級失誤，以3比1氣走「三獅軍團」，將與C.羅納多（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙爭冠。

英、荷首次在國際賽的淘汰賽交鋒，全場4進球有3顆是後衛失誤所致。第32分鐘，狄利特球沒停好被拉許佛（Marcus Rashford）截走，並出腳絆人賠上12碼球，讓英格蘭先馳得點。不過第73分鐘狄利特把握角球頭槌破門，將比數扳成1平。

英格蘭本來能在正規90分鐘內討回領先，但替補中場林加（Jesse Lingard）的進球經「影像輔助判決」（VAR）介入後，改判為越位不算，讓兩軍首次淘汰賽對決就打入延長。

第97分鐘，史東斯在禁區外帶球轉身，被荷蘭前鋒德派（Memphis Depay）靈巧截走，英門將皮克佛（Jordan Pickford）雖然擋出德派的射門，但荷替補邊鋒波梅斯（Quincy Promes）立刻跟進補射，造成補防的後衛華克（Kyle Walker）自擺烏龍，荷蘭2比1反超。

波梅斯（右）助荷蘭在延長賽破門反超，興奮的狂奔慶祝。（美聯社）

英格蘭似乎想把英超俱樂部成功的後場傳導打法複製到國家隊，但球員默契與能力明顯不行，第114分鐘，人在右後場的史東斯硬把球往中間傳給回撤的巴克利（Ross Barkley），「陷害」隊友又被荷軍截走，最後德派橫傳波梅斯勁射破門，宣告三獅軍團死刑。

英格蘭去年雖然打入暌違28年的世足4強，但如何在國際大賽突破4強藩籬，三獅還是找不到辦法。自從1966年把世足冠軍留在家裡後，英格蘭在大賽4強已吞下5連敗，包括1968歐洲盃、1990世足、1996歐洲盃，去年俄羅斯世足賽也是在延長賽1比2不敵克羅埃西亞。

(中時電子報)