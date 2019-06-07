永和耕莘醫院小兒科主任周彥廷（右）幫光仁中學特教班學生測試平衡感。（葉書宏翻攝）

依據國內醫學統計，台灣地區在幼兒成長發展過程中，有17％出現感覺統合失調。台北永東扶輪社與光仁中學合作，以「運用感覺統合訓練提升孩童基礎學科學習成效計畫」，向國際扶輪提出申請，經過近一年嚴格審核，成為全台唯一獲得全球指標型計畫，獲得核發5萬5327美元，在光仁中學成立感覺統合訓練中心，將運用醫療團隊來為感覺統合失調的幼兒進行早期療育，以協助新北市學童改善感覺統合失調的障礙。

光仁中學校長江書良表示，光仁是天主教學校，董事會秉持天主愛人的精神，在學校成立特教班，專為有身心發展障礙的學生，提供專業的特殊教育，這次非常感謝台北永東扶輪社，向國際扶輪申請成立感覺統合訓練中心，學校也特別撥出2間近百坪的空間做為「知覺動作教室」，並與永和耕莘醫院等專業醫療團隊合作，提供板橋地區甚至新北市有早療需求的學童使用。

永東扶輪社社長林正銘表示，全球127個國家共3萬多個扶輪社，要獲准成為全球指標型計畫，非常不容易，不僅過程繁複嚴謹，同時要自籌2.6萬美元，才能獲得最後核發5萬5千多美元、折合新台幣172萬多元的補助。

林正銘表示，成立感覺統合訓練中心有三項目標，包含設立知覺動作教室、成立醫療團隊和加強社區宣導等，在該社社區主委宋明超等人的努力下，這些目標希望能一項項達成。

新北市政府教育局主秘歐人豪、市議員劉美芳，及國際扶輪3481地區秘書長游秀文，以及雙和、中和圓通、台北大世紀、信義、建宗等友社均蒞臨參加知覺動作教室揭牌儀式。

知覺動作教室揭牌後，由永和耕莘醫院小兒科主任周彥廷帶領光仁中學特教班學生示範，包含擲球訓練手眼協調，穿越圓筒訓練平衡感等，周彥廷表示，有感覺統合障礙的孩子要及時接受早療，6歲以前是發展遲緩治療的黃金期，3歲以前若確診即接受治療最為理想，中心將結合職能治療、物理治療及語言治療等專業人員，一起為新北市的學童服務。

(中時 )