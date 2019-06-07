造橋南瓜節開幕，天氣炎熱人手一支南瓜霜淇淋解暑，攤位前大排長龍。（巫靜婷攝）

苗栗縣是北台灣最大南瓜產區，2019年苗栗造橋南瓜節產業文化活動，7日起在龍昇村龍昇湖南瓜隧道旁熱鬧登場，除了有新鮮、優質又安全的南瓜等農特產品銷售，還有限量南瓜饅頭、南瓜霜淇淋讓民眾嚐鮮，長達250公尺的南瓜隧道造型南瓜爭奇鬥艷，抹殺許多底片。

造橋南瓜節打出知名度，開幕式當天現場擠滿遊客，由於天氣炎熱，民眾人手一支黃澄澄的霜淇淋解暑，造橋鄉農會總幹事彭森華提到，季節限定的南瓜霜淇淋市場反應熱烈，每天可熱賣約1500支，天然不添加化學物，採用新鮮東昇南瓜加水和鮮奶製成，甜度適當，預計賣到6月16日止。

造橋鄉長黃天貴表示，造橋以南瓜聞名，從5月起每天約有數十輛遊覽車到龍昇湖參觀，遊客順道購買農產品充分刺激地方經濟。農會今年大力推廣西洋南瓜，品種有東昇、瑞福、李白、一品、吉安等5個品種，還有傳統南瓜品種阿成、二姑、牛奶南瓜等，果色大小豐富多變，口感甜度各有千秋。

南瓜節除了可品嘗各式南瓜創意美食，會場還設置許多裝置藝術帶動農村輕旅行，湖畔旁250公尺長的南瓜綠色隧道懸掛琳瑯滿目的造型南瓜，遊客駐足觀賞爭相拍照留念，主辦單位呼籲遊客，珍惜南瓜造景，切勿任意刻字或揉捏瓜果，更不可順手牽羊。

(中時 )