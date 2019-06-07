熊仔（左）日前出席95歲爺爺的畢業典禮。（索尼提供）

熊仔將於14、15日在台北、高雄開唱，雖最近忙於練團，1日仍抽空出席一場畢業典禮，是他高齡95歲的爺爺熊智銳實踐「活到老，學到老」精神，獲頒文化大學中國文學系博士學位，不但榮登全台最高齡畢業生，更寫下全台最高齡取得博士學位的紀錄！熊仔在典禮上獻花給爺爺，與有榮焉的表示：「爺爺能夠完成這個學業，可說是精神超越肉體，因為他現在行動很不方便，光站起來就要花很大的力氣，但他堅持用手寫博士論文，現在拿筆手都會抖，所以是一個字、一個字很辛苦地寫完，他是人生的典範。」

童謠《大頭大頭，下雨不愁》出自於熊仔的爺爺熊智銳筆下，他不但養出5位洋博士，自己也以高齡90考上博士，如今年屆95的他順利取得博士學位，正式成為全台最高齡博士畢業生！憶起兒時與爺爺的互動，熊仔說：「爺爺比較嚴肅，但對我很好，我記得小時候他跟我講了很多故事，還會教我對對聯或打字謎，玩一些國學的遊戲。我可能是受了爺爺的影響，從小就很喜歡文字遊戲。」爺爺現在聽力不好，所以熊仔沒有給他聽自己的新專輯《夢想成真》。熊仔說：「爺爺以前比較難接受我在做音樂，因為我們家的傳統觀念就是靠讀書脫離窮困的環境。當我走這條路的時候，爺爺可能沒有太大的概念，但他跟別人介紹我的時候，感覺還滿以我為榮的啦！」

奶奶在熊仔國中時過世，熊仔讀小學的時候，曾參加過奶奶被金氏世界紀錄表揚的母親節餐會活動，令他大開眼界。熊仔兒時還會被爸爸要求背古文，「背好就給一百塊，沒背好就被打」，有時奶奶也會加入一起背古文的行列，「我們全家人都會一起參與背古文運動，我奶奶會拿古文當寫字用的練習教材，邊背邊寫，我也會在一旁背」。

(中時 )