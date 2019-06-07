民眾自行包粽子可以增加天然纖維質餡料，多使用瘦肉等食材。（大千醫院提供）

挑選全榖雜糧的粽子，可增加維生素及礦物質，降低熱量攝取。（大千醫院提供）

端午粽香四溢，香噴噴的肉粽讓人忍不住大快朵頤，一般傳統粽類製品熱量驚人，不想吃完體重暴增、消化不良，營養師建議應把握5大原則，多搭配青菜蔬果、減少沾醬，就能輕鬆享受美食，避免造成身體負擔。

傳統肉粽使用油拌炒糯米搭配五花肉及鹹蛋黃，淋上醬料熱量飆破760大卡，60公斤的民眾須慢跑93分鐘才能消耗完畢，大千醫院營養師陳宥齊指出，民眾常認為吃甜粽如鹼粽比較小顆熱量較低，但這也需慢跑47分鐘才能消耗完，應景吃粽掌握「5大原則」健康過端午。

5大原則分別為「查看熱量、挑選食材、取代正餐、搭配蔬果、減少沾醬」，陳宥齊表示，民眾應查明包裝營養標示，挑選體積小、熱量低的產品購買，食材建議挑選全榖雜糧增加維生素及礦物質，餡料選擇富含纖維素的天然食材，並用瘦肉取代五花肉、栗子取代鹹蛋黃，減少飽和脂肪及膽固醇的攝取。

陳宥齊建議，粽類糯米和米飯、麵條同屬主食，餡料含油脂和鹽，食用時要避免多吃第二種主食，可將粽子與親友分食減少熱量攝取，另外搭配蔬菜及水果增加飽足感、促進腸胃蠕動，謹記吃粽不是吃醬，能吃原味最健康。

端午過後還有吃不完的粽子，除了掌握5大原則，規律運動也是關鍵，陳宥齊說，吃飽飯跟親友出門散步幫助消化、聯絡感情，不但能減少吃太飽的罪惡感，也能輕鬆享「瘦」迎接炎炎夏日。

(中時 )