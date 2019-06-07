五月天今上《佼心食堂》。（Yahoo TV提供）

《佼心食堂》歡慶開播四週年，7日邀五月天上節目，聊及他們近期推出3D演唱會電影《五月天人生無限公司》裡，渾然天成的Talking，阿信爆料原以為「好友」蔡依林在演唱會上需聽導演指示，讓他非常驚訝，後來邀她來五月天演唱會當嘉賓，才發現如果沒有提示的話，「她會很可怕，她會講出我們都沒辦法接招的話！要靠演唱會導演把她拉回來一點。」

原來Jolin反應太快又犀利，讓五月天招架不住，阿信笑說：「我本來以為的Jolin跟實際上的Jolin不一樣，她講出的話，我們很難招架。」阿信對天后如若指掌，讓黃子佼忍不住笑虧：「你現在是Jolin專家！」阿信罕見害羞笑而不答，瑪莎立馬救援「你要說不敢當！」

除了分享在演唱會前後必做的事情，冠佑更分享鼓手的辛酸日常，表示一般人都以為鼓手整場演唱會都能坐著、看似相當輕鬆，但其實片刻不得閒，最珍惜演唱會前可以「站著的時光」，因為只要一開唱，就必須連坐3個小時。由於鼓手必須腳踩大鼓、保持身體平衡，通常只能坐在椅子的前1／3部分，腰一定得挺直、身體向前傾，長時間下來非常辛苦。瑪莎隨後意味深長地補了一句：「就是那個屁股的『前面』那邊會比較痛！」

冠佑一聽不對勁，立刻提高音量反駁：「不是屁股前面，是後面。前面不痛，是後面！」黃子佼笑著出面喊停，要冠佑不要輕易掉進瑪莎的「黃色陷阱」裡。當黃子佼問到「如果沒有五月天，現在會是什麼」時，阿信用可愛的插畫說明自己可能會是老師，瑪莎則想當網路小編。但瑪莎心中最厲害的網路小編就是阿信，社群發文互動率超高。石頭寫下「父親」，謙稱還需要學習。怪獸自認有可能在教吉他，冠佑想在練團室工作，兩人夢想都離不開音樂。

(中時 )