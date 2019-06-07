全台碩果僅存的百歲文面長者賽德克族林智妹現居住於新北市中和區，中和區長賴俊達端午節前夕前往探視。（葉書宏翻攝）

全台碩果僅存的百歲文面長者賽德克族林智妹現居住於新北市中和區，中和區長賴俊達端午節前夕前往探視。（葉書宏翻攝）

全台碩果僅存的百歲文面長者賽德克族林智妹現居住於新北市中和區，中和區長賴俊達端午節前夕前往探視。（葉書宏翻攝）

全台碩果僅存的百歲文面長者賽德克族林智妹現居住於新北市中和區，中和區長賴俊達為表達對林女士的敬意與關懷， 4日上午率領民政課同仁暨中正里里長呂嘉原等人前往林女士家中探視並致贈禮品及禮金。

林女雖年事已高、行動不便，仍精神奕奕地與區長互動，賴俊達也為文面國寶題字，祈求身體健康喜樂，林女更執筆簽名回送予區長，現場互動熱烈、歡笑聲不斷。

賴俊達讚譽「文面文化」為台灣原住民族重要的傳統表徵，具傳統性、文化性與典範性。隨著時代變遷，主流文化大量侵蝕甚至取代原住民文化，使其失去傳統特色和精神；族群間情感之連繫應從地方做起，重視精神文化的保存和發揚，文化保存才得以開枝散葉。因此親自向文面耆老表達敬意並致贈慰問金，以具體行動展現對原住民文面傳統文化的重視。

現居住於中和的林女，具賽德克族血統曾經參與過霧社事件，其女兒林朝花表示，林女士5歲時於額頭上紋上圖騰，15歲時續將圖騰紋在臉頰左右側，不巧遭當時日本軍官禁止，並將其額頭文面去除，現今依稀能見林女士額頭上些許殘留下的顏料，實歷史的痕跡。

在泛泰雅族（太魯閣族、賽德克族、泰雅族）的傳統習俗中，凡刺有文面的族人，死後靈魂才能經祖靈同意跨過彩虹橋，前往祖靈的樂土，得以安息。所以文面的習俗傳統對於泛泰雅族人來說，除了象徵族群認同、身分、能力外，也代表整個泰雅文化的精神。

(中時 )