海巡署艦隊分署第16澳底海巡隊PP-3561艇，今（7）日接獲第二巡防區通報，在前往鼻頭角海域執行海上巡邏勤務時，於上午7時許在新北市貢寮區龍洞外海約1浬處，發現有1具遺體，海巡人員為協助逝者返家，立即進行打撈作業。
海巡隊表示，當時海象4至5陣風7級，海面有些顛頗，海巡人員為免損害遺體，打撈時特別謹慎。上午10時許將遺體載返澳底漁港，轉送至基隆市立殯儀館暫冰存，接續由澳底海巡隊報請基隆地檢署進行相驗工作。
海巡隊初步勘查，發現遺體為男性，身高約165公分，著灰色短袖襯衫、藍色牛仔長褲，黑色休閒鞋，身體浮腫，身上無配戴任何物品及證件，如有家屬失蹤符合特徵者，可洽澳底海巡隊協助指認，聯繫電話02–24902010或海巡服務電話118。
澳底海巡隊表示，於海上發現大體，海巡人員都會秉持著人溺己溺的精神，盡全力協助大體返家。另外民眾若有靠近海域，不論是工作或是遊憩，都請務必小心自身安全，若於海上發生任何意外，請立即撥打海巡服務電話118，海巡署皆會於第一時間派員處理。
(中時 )
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