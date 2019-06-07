陳昇月底將在香港開唱。（新樂園製作提供）

陳昇相隔7年將於28日在香港開唱！他日前榮獲入圍第30屆金曲獎作詞、MV兩項入圍，如今喜事再添一樁，開心宣布將在香港九龍灣國際展貿中心開唱，陳昇表示：「香港是很多回憶的地方，好朋友也特別多，7年後能重回香港演出也看看老朋友，真的很感謝歌迷繼續支持！」被問此次入圍金曲最佳作詞與音樂錄影帶等兩個獎項殊榮，陳昇笑回：「去年創作力大爆發，太忙了啦，沒想那麼多，就好像農夫耕田，不是為了去比賽才這麼做。」

為了慶賀陳昇睽違多年再度開唱，香港天王譚詠麟、杜德偉、鄭中基、姜皓文與張繼聰等人留言歡迎道賀，香港鐵粉更搶先點金曲〈把悲傷留給自己〉一定要唱，令陳昇相當感動！

聊起金曲獎入圍，陳昇淡定表示去年真是創作力大爆發，連著推出兩張專輯〈華人公寓〉、〈無歌之歌〉，「好友都說幹嘛這麼拚啦，我只是感覺來了，源源不斷的思緒，我並未設定為了目的而創作，只忠於自己的創作理念，不會去在意其他的事，從出道至今一直都如此！」他近日持續創作新歌，日前頂著36度高溫正在花蓮拍攝新歌MV，白天拍MV晚上就在錄音室錄製新歌，天天在鄉下工作跟生活，也遭到小黑蚊攻擊，最後只好穿上內搭褲防蚊。

(中時 )