7日天使與運動家的比賽中，天使隊左外野手古德溫(Brian Goodwin)一次烏龍傳球讓大家超傻眼，當他接到高飛球後想盡速回傳，沒想到竟發生「奶油手」，讓三壘跑者趁機回本壘拿到1分，這個大烏龍讓球迷全都笑翻。

5局上半運動家打開攻勢，靠2次保送及安打先攻下1分後，趁天使右外野手卡洪(Kole Calhoun)傳球失誤，無人出局攻佔二、三壘，緊接著天使趕緊更換投手，由伯瑞納(Jaime Barria)接替，沒想到天使外野又出現問題。

運動家第5棒皮斯卡提(Stephen Piscotty)擊出外野飛球，這時天使隊左外野手古德溫順利接殺後想快點回傳本壘，沒想到這時竟發生「奶油手」，古德溫沒抓穩的情況下球只飛了2、3公尺就落下，連攝影機都被騙，以為球飛快傳向本壘，而運動家三壘跑者趁機回本壘得分，也讓運動家最終以7比4獲勝。

這個超烏龍傳球還被大聯盟官網「Cut4」嘲笑，說這就像跟狗狗玩惡作劇，只不過狗狗變成了攝影機。Cut4說主人總喜歡跟狗狗玩假裝丟玩具的遊戲，讓狗狗感到興奮追玩具，因為狗總是百分之百信任主人，而古德溫的奶油手就像是想惡作劇的主人，將球丟出去後攝影機自動追著球移動，沒想到被奶油手騙到，讓Cut4笑說古德溫一定很常這麼玩。

It's not what you want 😂 pic.twitter.com/LyUzGi50qw — Cut4 (@Cut4) June 7, 2019

(中時電子報)