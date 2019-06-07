表態參與國民黨黨內總統初選的高雄市長韓國瑜1日凱道造勢後，士氣大振，不僅炒熱國內總統大選選舉氣氛，也吸引外媒早早關注他對明年總統大選影響。紐約時報6日以〈尋求與陸更緊密聯繫的候選人 驚動台灣總統大選〉（Candidate Seeks Closer China Ties, Shaking Up Taiwan’s Presidential Race）為文，分析台灣現今挺韓和反韓現象。

高雄市長韓國瑜有意參選明年總統大選，引起紐約時報專文報導。（圖擷取自紐約時報網站）

報導指出，韓國瑜在凱道造勢上，向主要由台灣中南部退休人員組成的參與群眾喊話，稱人民之所以會聚集凱道，是因為民進黨沒有改善人民生活。報導認為，去年才剛當選高雄市長的韓國瑜，對他的支持者而言，韓國瑜是不怕挑戰台灣政治菁英的特立獨行者。

報導指出，目前宣布參加國民黨黨內初選有鴻海董事長郭台銘、前任新北市長朱立倫，而他們分別在黨內獲得不同派系支持；一名在凱道上大喊「台灣安全，人民有錢」的韓粉向紐時表示，「現在有權的人都有他們各自代表的利益；我不想要他們，韓國瑜才是代表一般百姓」。

內華達大學拉斯維加斯分校政治學助理教授王宏恩接受紐時受訪表示，韓的支持者對蔡政府年金改革十分不滿，而韓國瑜對此稱「政府不能失信於民」，獲得韓粉自主替他造勢宣傳。

報導也指出，韓國瑜有意與中國大陸尋求更緊密的關係，但這也引起對於「一國兩制」擔憂的台灣人反感。報導最後指出，即使反韓聲勢已起，但韓粉仍視韓國瑜為台灣最佳希望。一名接受訪問的韓粉表示，韓國瑜讓這座城市的居民感到高興、感覺未來是光明的，是一位可敬、負責和可靠的人，「其他人不是」。

(中時電子報)