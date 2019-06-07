全聯慶祝PX Pay下載破百萬，今在大安延吉門市開放民眾使用PX Pay消費滿100元，抽福利點點數10萬點，吸引排隊人潮。（全聯提供）

全聯今於大安延吉門市抽出10位幸運兒，現場共送出福利點點數100萬點。（全聯提供）

主力客群是婆婆、媽媽的超市龍頭全聯，推動行動支付PX Pay不手軟，與8家銀行聯手祭出首刷卡和卡友日贈點等活動，加上端午節3天連假限期加碼消費滿100元享點數回饋100倍，若是國泰世華新用戶消費100元最高可回饋90元，上月24日上線2周來下載數已衝破百萬，高過預期。

全聯營運長蔡篤昌表示，原定目標2個月要達200萬下載數，年底目標320萬次，顯見消費者對行動支付接受度高，促銷優惠誘因也奏效，進而將下載數目標提高到2個月達300萬次，期望年底衝到500萬次。

全聯今（7日）8時在大安延吉門市歡慶百萬下載，前100名消費者獲得1顆粽子，10位用PX Pay消費滿100元，抽到福利點點數10萬點，價值1萬元，現場共送出福利點點數100萬點。

為歡慶破百萬下載，全聯持續與一銀、中信、玉山、台北富邦、台新、永豐、國泰世華、聯邦8家銀行合作首刷卡及卡友日贈點活動，今起端午節3天連假還超值加碼「歡慶PX Pay百萬會員 百倍回饋」，凡消費者於全台門市使用PX Pay消費滿100元，可享點數回饋100倍，也就是原本100元送3點，活動期間送300點，價值30元，消費100元相當於購物7折優惠，每個APP會員帳號限領1次、不累贈。

若以國泰世華新用戶來看，凡下載PX Pay送福利點點數100點，持國泰世華信用卡首刷消費滿100元可得福利點點數500點，加上昨（9日）截止的限時加碼滿100元回饋300點，一次可拿到900點，等於消費100元回饋90元。

(中時 )