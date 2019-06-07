桃園發展綠色能源，打造循環經濟，以「循環經濟，永續發展」為理念，引入低汙染、低用水、低耗能及高附加價值企業進駐，吉里巴斯共和國商工部長納塔拉參訪桃園企業並拜會桃園市長鄭文燦。納塔拉說，桃園在創新科技發展前瞻，此行探詢未來和桃園企業發展可能性，並希望持續合作強化外交邦誼。

鄭文燦表示，桃園在科技、加工食品產業相當著名，可以將吉國出產的食品在台加工後再外銷，近期邀集相關業者探討可行性，除了在商業、技術上合作外，現正也規畫籌組國際志工團體，協助吉國當地居民學習電腦、語言等技能，讓雙方青年做更多交流。

納塔拉說，吉國現正致力推動「吉里巴斯20年願景」，吉國海洋資源豐富，漁獲產量多，特別重視漁業、觀光產業。此行來台就是希望促進發展吉國和台灣經貿產業發展，拜會鄭市長後，雙方在綠能、國際志工交流、簽訂姊妹市上有許多共識，盼未來繼續朝此方向邁進。

納塔拉特地帶來吉國著名椰子油、椰子糖漿送給桃園市府與會人員。

市府祕書處長顏子傑說，吉國是台灣中太平洋群島的友邦國家，台灣原住民跟吉國同屬南島語系，兩國同為海洋國家，有許多相似之處，未來在合作發展上也有許多交流機會。

(中時 )