端午連假到來，應景的粽子肯定是不能少的。長庚醫院毒物實驗室特別提醒民眾，粽子要怎麼吃才能減少腸胃負擔又健康，像是包粽時加入全穀類增加纖維、選擇瘦肉減少肥肉、餐前、後吃鳳梨、木瓜、奇異果等富含酵素水果幫助消化等9點建議。

長庚毒物實驗室團隊在已故毒物專家林杰樑醫師臉書發文，提醒民眾端午節吃粽子應適食適量，並寫下9點建議，教民眾如何健康吃粽、減少腸胃負擔。

1.包粽子儘量加入糙米、蕎麥、薏仁、燕麥等全穀類以增加纖維量，也盡量不要用油炒米增加油脂。

2.選擇瘦肉減少肥肉，不用蛋黃或是將蛋黃減半，或可用南瓜代替蛋黃美味又健康。

3.包粽子食材可加入竹筍、杏鮑菇、香菇等增加纖維攝取。

4.吃粽子搭配各式蔬菜，能的話最好一個粽子配一碗青菜。

5.可於餐前、餐後半小時吃些富含酵素的水果如鳳梨、木瓜、奇異果有助消化。

6.建議每天最多只吃一餐粽子，且最好選擇午餐吃，較好消化，吃完粽子後務必起來走動10-15分鐘。

7.由於一般市場上的粽子多含五穀米、花生、栗子和蝦米等高磷食材，慢性腎臟疾病或洗腎患者應該適量攝取或只吃單純白米粽，鹼粽目前合法食品添加劑3偏磷酸鈉，透析患者建議少吃。

8.不要沾醬或是稀釋後再沾，吃粽子切勿搭配含糖飲料，不易消化且熱量高。

9.包粽子用的鹼水屬於強鹼，使用後請勿隨意放置，也需放在兒童拿不到的地方。

(中時電子報)