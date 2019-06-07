有新住民朋友現場送上蛋糕替侯友宜慶生。（譚宇哲攝）

新北市長侯友宜今天參加國定古蹟蘆洲李宅舉辦的端午節慶祝活動，現場體驗包異國粽子、打午時水、手作香包等傳統習俗，適逢侯友宜62歲生日，有新住民朋友現場送上蛋糕替侯慶生，眾人更一起潑灑午時水為侯友宜慶祝喝采，讓侯友宜笑得合不攏嘴。

蘆洲李宅今天熱鬧舉行端午節活動，不僅免收門票且發送1000多顆粽子，現場還有香包DIY、捏麵人、吉祥畫體驗及各式文化闖關活動，也安排小太陽舞蹈團、蘆洲國小弦樂團、Super sweet及舞台夢幻氣球秀等表演，吸引大批民眾前往歡度端午節。

活動現場別開生面舉辦「粽子博覽會」，邀請超過10國的新住民穿著傳統服飾參加，現場展示北越方形粽子、南越圓筒狀粽子、印尼粽及緬甸粽等，五花八門的異國粽讓民眾大開眼界，侯友宜在現場體驗包粽子時，驚喜收到新住民朋友準備的慶生蛋糕，讓侯連喊謝謝，場面相當歡愉。

而每年端午節，從蘆洲李宅內的百年古井汲取午時水是地方一大盛事，傳統習俗流傳，端午節當天取午時水不僅可淨身，還有避邪祛除惡運的效果，侯友宜也當場用水桶取了滿滿2桶的午時水，蘆洲李宅古蹟維護文教基金會董事長李力群見狀說，「象徵侯市長不僅一任4年做好做滿，還會再做到8年」，逗笑現場眾人。

侯友宜致詞時表示，蘆洲李宅有最美的傳統文化和先人奮鬥的歷史，期勉後人不要忘記，將中華文化一棒接一棒的傳承下去。

(中時 )