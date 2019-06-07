民進黨即將舉辦黨內總統人選初選民調，但國民黨籍立委費鴻泰質疑，好幾個政府部門的臉書粉絲專頁接連轉貼蔡英文的競選照，這樣是否算砸納稅人的錢拚民調？

費鴻泰於今日(7日)在他的臉書粉絲專頁上指出，報稅季都過了，財政部才想到教大家節稅，貼上蔡英文競選照，假宣傳減稅之名推銷蔡個人？經濟部貼上蔡英文競選照，吹牛一個與總統無關的加工區投資案？衛福部轉載蔡英文競選內容宣傳長照！蔡英文用總統府公資源經營的臉書宣傳初選民調！？

費鴻泰說，就這麼巧，一個奇爛無比的政府，這麼幾年始終講不清楚執政的政績，卻剛剛好就在民進黨初選民調、而蔡英文拉不開差距的這幾天，重要的財經部會突然有了重大績效？！強力貼臉書吹牛財經政策，猛力的貼出咱蔡大頭的肖像，難道假宣導之名、行助選之實？說不是用行政資源幫蔡英文拼民調，鬼才相信！說的再白一點，內容不重要，貼上蔡大頭的臉，宣傳才更重要？！有沒有違反公務人員行政中立法的問題？

費鴻泰質疑，究竟是這些民進黨政府馬屁首長，挑時間宣示效忠保官位？還是蔡英文公器私用？人民給機會當上總統不好好幹，選情告急乾脆再砸人民的錢，用滿滿的公務行程包裝競選？用部會臉書打網戰？

(中時 )