重瓣百葉蓮，花形如牡丹般，花瓣平均有20多片。（王文吉攝）

中社花市擁有占地2000坪的荷田，青綠荷葉隨風起伏，彷如千層綠波，讓人心曠神怡。（王文吉攝）

盛開中的荷花薄得透光，徐徐清風送來淡雅花香。（王文吉攝）

重瓣百葉蓮，花形如牡丹般，花瓣平均有20多片。（王文吉攝）

時序進入盛夏，台中后里中社花市宣布荷花季登場，占地2000坪的荷田，種植大憨蓮、建蓮、石蓮、百葉蓮等挺水植物，賞蓮時機以清晨最佳。園方並發出「神攝手」召集令，將在23日舉辦荷花美人攝影比賽，號召愛蓮攝影玩家參賽，首獎現金1萬元。

占地2000坪荷田，青綠荷葉隨風起伏，彷如千層綠波，最近滿池蓮花盛開，包括大憨蓮、建蓮、石蓮、百葉蓮等，接力綻放白色、粉色、桃紅等優雅花姿，各具風情，吸引攝影玩家清晨駐足，捕捉晨光映照荷花的美麗畫面。

場長陳月香表示，為提供賞玩多元性，波斯菊花海結束後，花田即放水，種植1萬多株各式品種荷花，6至8月底陸續盛開。23日上午將舉辦荷花美人攝影比賽，題材限中社荷田場景，主辦單位提供模特兒，選出金牌、銀牌、銅牌及優選、佳作，歡迎向台中市攝影學會報名。

盛夏季節除荷花盛開，園方也種植向日葵、雞冠花、鼠尾草、美麗千屈菜等繽紛花海美景。繼玩具南瓜隧道之後，造型奇異的葫蘆瓠瓜即將接檔，請遊客拭目以待。

(中時 )