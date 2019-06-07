雪肌精乳液(SAVE the BLUE守護海洋版)。（KOSÉ提供）

活米微酵化妝水StB守護海洋版。（KOSÉ提供）

活米微酵特潤化妝水StB守護海洋版。（KOSÉ提供）

雪肌精SAVE the BLUE是株式會社高絲以海洋環境保護與啟蒙為主的公益活動，2009年計畫開始至今，已經第11年了，在日本的夏季活動期間將部分銷售收入捐贈給沖繩珊瑚復育團體，專門用於沖繩海域的珊瑚培育。

2018年開始，除夏季活動期間以外，還增加了冬季日本東北森林保護活動，使守護藍色地球活動擴大、再造新的里程碑。今年，「雪肌精SAVE the BLUE」環保公益活動，全球10個雪肌精銷售地，包括台灣、香港、中國、韓國、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、美國，日本都各自展開當地的環境保護活動。

在台灣，「雪肌精SAVE the BLUE」的夏季活動期間與日本相同，7月1日起至8月31日，購買雪肌精SAVE the BLUE指定商品，其營收的1％，將會捐贈給「台灣山海天使環境保育協會」，運用在珊瑚復育活動，並邀請日本珊瑚復育權威金城浩二(KINJYO KOUJI)來台，以其在日本進行珊瑚復育的經驗，與台灣山海天使環境保育協會進行每年定期的交流指導。

為了維護珊瑚良好的環境，雪肌精特地引進金城浩二發起的「CLEANPIC」淨灘比賽模式，在2019年7月25日召開大專院校生限定的特別活動「2019年第一屆雪肌精SAVE the BLUE海灘美白淨賽×CLEANPIC」！將淨灘行動轉化為趣味性的競賽，賦予競賽規則及團體戰的要素，讓求學階段的大專院校生輕鬆參與環保公益行動、親身了解台灣環境狀況，並將雪肌精宣揚愛護海洋及珊瑚的精神傳承下去。詳細活動內容，將於6月逐次公布於官方facebook。

(中時 )