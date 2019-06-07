告五人、HUSH、宇宙人今辦音樂分享會。（相信音樂提供）

「查無此人-小花計畫展」今（7日）由參與小花計畫的3組藝人，包括告五人、HUSH、宇宙人舉辦音樂分享會，適逢端午佳節，3組音樂人分別準備了「最不想消失的…」端午回憶，HUSH認真分表示最近跟朋友聊天發現，很多人不知道端午節的習俗之一是喝雄黃酒，HUSH感嘆，許多有趣或彰顯古人智慧的習俗已漸漸消失，讓他覺得很可惜，未料一旁其他人開玩笑作勢灌酒，讓HUSH緊張直呼：「不可以！小心等下會現出原形！」笑翻眾人。

告五人、HUSH、宇宙人在現場都分享了端午立蛋的小趣事，宇宙人主唱小玉透露小時候立蛋為了要成功都會偷偷灑鹽巴，告五人女主唱犬青則說立蛋是家族傳統，而且嚴禁作弊，但是贏的可以拿到紅包一千塊，HUSH也會跟朋友相約立蛋感受過節氣氛。而今天告五人和宇宙人不約而同帶了阿嬤粽，宇宙人阿奎說阿嬤都會記得他小時候說過喜歡的食材，特別包給他，讓他很感動，阿嬤今年九十幾歲了，他希望阿嬤的味道永遠不要消失。

告五人的主唱雲安則說因為家族人口多，阿嬤包的粽子是「配給制」，一人只能分到三顆，小時候的記憶就是家裡的姑姑阿姨阿嬤聚在一起邊聊八卦邊包粽，告五人鼓手謙哥則說朋友都會送他包滿海鮮的中部粽，滋味特別。家裡沒有特別包粽的HUSH則試圖在台上挑起「南北粽戰爭」，沒想到大家一面倒支持南部粽，阿奎開玩笑說之前有在網路上看到一個笑話說北部粽是3D油飯，他才知道粽子的南北做法略有不同，但阿嬤的愛永遠是最棒的味道。

(中時 )