效力運動家的台灣好手王維中，6日對戰天使中繼3局無失分，其中還三振掉美、日強打者「神鱒」卓奧特及大谷翔平，尤其台日好手對決更是許多球迷關注的焦點，前次對決大谷翔平被敲安，這次讓他連揮三個大空棒三振出局，王維中僅淡然說：「以後會常遇到。」

根據《中央社》報導，王維中受訪時表示，在大聯盟有太多好的打者，每一個都用相同的心態去解決，不會因為對上大谷而有不同。至於三振掉大谷有沒有為上次被敲安復仇的感覺？王維中僅說：「沒有想那麼多，後面還有很多機會對決，每一次對決的狀況都不一樣，結果也會不一樣，不會去想說上次結果如何，這次要怎麼。」

運動家與天使同在美聯西區，兩隊交手次數不少，而王維中拿手武器是變速球，在捕手的搭配下，2次交手王維中都以外角滑球決勝負，而且大谷翔平連2天開轟，都是咬中內角高球攻擊，在捕手建議下選擇丟外角，這次果然讓大谷打不好，戰術成功奏效。

而這次面對卓奧特，最後一顆偏高、壓在K ZONE線上的好球，讓卓奧特站著懊惱被三振，王維中則坦承那球有一點運氣，不過三振大聯盟強打者，王維中並沒有太興奮。

王維中昨日在落後情況下中繼3局，是加盟運動家以來丟的最長局數，目前丟4場都無失分，自責分率仍是完美的0，不過王維中仍然謹慎對待每一次上場機會，「輪到我的時候就把握機會，目前也還不算完全站穩，一步一步來，把球隊交給我的任務做好。」

(中時電子報)