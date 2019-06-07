冒充檢調機關工作人員實施電信網路詐騙的64名台灣籍嫌犯，被西國政府依據該國國家法院裁判及中西引渡條約引渡到大陸，法務部對此7日表示，大陸地區續枉顧我方司法管轄權及共同打擊犯罪以利兩岸人民權益的作為，表達強烈遺憾。

法務部表示，這件在西國逮捕我方疑似涉嫌電信詐騙犯罪之台灣人民，原本相關案件自2016年起即在台中地方檢察署偵辦中，為使偵辦順利，同年12月底由中檢主任檢察官率檢察官、刑事警察局人員兼程趕赴西班牙，在外交部與駐西班牙代表處的協助下，與相關機關聯絡並接洽刑事司法合作事宜；其後再透過法務部於2017年1月及3間，分別向西班牙提出偵辦中被告的引渡及司法互助請求，期能取得相關犯罪事證，並將人員引渡回台追訴及審判，但是西國迄今近日才回復我方請求。

法務部指出，本案引渡案件進行期間，本部多次與外交部共同研擬相關引渡問題法律意見送請西國參考，並透過駐西國代表處向西國表達：應依我方所提引渡請求，將涉案國人交由我國偵查機關偵辦，此外，本部亦於第二屆台歐盟人權諮商會議中，呼籲歐盟應轉知各會員國應充分保障在其境內遭關押的我國國民人權。然西國在經過其三階段（行政、司法、行政）的引渡程序、憲法法院保護程序及內政部之政治庇護程序後，仍於6日將94名國人引渡至中國大陸。

法務部說，這次遭西班牙引渡到大陸的94名國人，目前人身自由受到中國大陸的限制。法務部獲悉後，即要求大陸應儘速依據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」第12條規定，就本件涉嫌人的人身自由受限制之事項通報我方，以維護台籍嫌疑人的人身安全及相關訴訟上權益。

法務部同時呼籲國人，應該體認犯罪者最終必然難逃法律制裁，切莫抱持僥倖心態，除害人害己外，更損傷台灣形象；同時，也再一次呼籲大陸，應重視兩岸人民的權益，積極與台灣合作，共同打擊犯罪，並尊重我國的司法管轄權，讓涉案的台灣人民回台接受應有的法律制裁。

(中時 )