赖韋如（左起）、全球城市小姐台灣賽區主席MEI YEN及彭琬婷。（中華全球城市選拔協會提供）

韓國瑜公仔。

中華全球城市選拔協會理事長張如君力挺高雄巿長韓國瑜城市行銷理念，決定讓今年的台灣賽區選拔活動「回娘家」，移師到高雄舉行，日前全球城市小姐選美冠軍的賴韋如和彭琬婷代表張如君出席「韓國瑜公仔記者會」，這批公仔也獲得韓國瑜親自簽名，表達感謝之意。

身為韓粉的愛鵬馳國際公司總經理王興華，為了支持韓國瑜讓台灣發大財理念，親自設計2款韓國瑜公仔，一個是捧著高麗菜的「快樂賣菜郎」和捧著包子的「快樂土包子」。兩種造型的公仔都非常有趣，以行動支持韓市長為臺灣拼經濟。

這項文創商品研發之初，計畫將販賣所得的部分款項捐助給磐石基金會暨高雄市腦性麻痺服務協會，由於幫助弱勢族群一向是全球城市小姐選拔協會的宗旨，因此獲得中華全球城市選拔協會理事長張如君大力支持。

日前記者會上，由2012年全球城市小姐台北市第一名的彭琬婷與2018年全球城市小姐台灣賽區第一名的賴韋如代表張如君共襄盛舉。

王興華表示，他是被韓市長拚經濟的精神感動，所以設計出這2款文創商品，平常可放在家裡或車上，讓韓國瑜的拚勁深入城市每個角落。韓國瑜公仔還會發出七彩光芒，寓有「2020迎向光明」的意涵。韓國瑜市長看到維妙維肖的公仔之後也很開心，頻說感謝支持，還在公仔上親自簽名。8月3日在高雄舉行的全球城市小姐台灣賽區總決賽現場也將贈致公仔做為貴賓禮，有意報名参賽者可上官網www.missglobalcity.org。

(中時 )