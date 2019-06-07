韓粉花蓮訂嘸房？端午連假墾丁客滿。(中天新聞提供)

端午連假第一天，開車上路到處塞塞塞，準備遠赴花蓮的韓粉，除了得耐心忍受塞車之苦，最擔心的恐怕是訂不到房。花蓮挺韓會師預估湧進5到10萬人，加上端午連假遊客來花蓮，花蓮訂房大爆滿。不過，令人意外的是，墾丁訂房也客滿了，車潮比一般連續假日多出2成。墾丁住宿業者表示，因為許多韓粉訂不到花蓮住宿，而改住墾丁，也有民眾環島旅行，經過花蓮要感受一下韓流威力。

中天新聞報導，花蓮挺韓造勢活動明天即將登場，不少韓粉趁著端午佳節開車出遊，要一路從南迴玩到花蓮。屏東枋寮方向早上開始車潮湧現，員警連忙擺放號誌，調撥車道，讓車流可以更加順暢，因為明天花蓮挺韓活動加上端午返鄉出遊，墾丁上午的車潮，比起其他連續假日可能會多出2成。

出遊民眾往墾丁走，讓墾丁飯店業績直線成長，因為挺韓民眾在花蓮訂不到房，不少人乾脆先住墾丁一晚。墾丁住宿業者表示，詢問住宿的民眾為何突然訂房，他們說花蓮訂不到房間，於是改變行程，先到墾丁再走南迴到花蓮，所以今年連續假期墾丁出現客滿的狀況。

韓粉南走墾丁繞道台東到花蓮，這樣的考量不無道理。根據花蓮民眾觀察，今天花蓮火車站已開始人潮湧現，好多遊覽車停在車站附近等待接客，附近擠得水洩不通。花蓮民宿業者透露，端午連假自家民宿10幾間都已客滿，但下星期一只3間房有人入住。

(中時電子報)