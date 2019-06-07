經過凱道之役後，高雄市長韓國瑜的政治版塊設法接引東台灣，就韓國瑜陣營而言，如果人氣旺飆，即可證實東台灣的基層實力維穩中，對在地力挺前縣長傅崐萁的「傅家軍」而言，也算是一次火力展示，短時間能在花蓮能集結數以萬計的人馬，這就是實力，不是「吹雞歸」！

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏指出，他成功號召各社團、各鄉鎮韓粉2萬多人響應，值得一提的是，他在看診時，從來沒有碰到這種情況，不少病患竟然主動告知今天會全家總動員。他再度呼籲，家族經營所的宏卿山莊露營區尚有免費服務空位，可以電話連絡：（03）8641356 簡經理。

國民黨立委擬參選人黃啟嘉說，花蓮鄉親在哪裡，他就在哪裡！明天他會在「石來運轉」前的鄉親服務處供應茶水外，也會發放1萬2000份的扇子和小國旗，國民黨一定要團結，這次政黨一定要輪替，再現藍天，「讓民眾更幸褔」是唯一目標，歡迎鄉親和他一起為國民黨加油！

挺韓人士指出，雲林造勢計畫6月15日登場，22日在台中，之所以選定花蓮，是為了彌補台北凱道與台中場兩個周末的空窗期，另，有鑑於東部交通不便，如果花蓮場造勢成功，即可再度確立韓國瑜在泛藍的共主地位，接下來，雲林等造勢活動，就容易衝高氣勢了。

韓國瑜的空戰打得相當成功，陸戰也不可或缺，除了黨部韓粉外 ，韓粉出錢出力，自動自發參加造勢活動，以具體行動挺韓，正是未來催票入匭成功與否的重要關鍵。

(中時 )