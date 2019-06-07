馬拉灣人體龍舟大賽，除了成人組隊挑戰，也不乏國小學生組隊報名，比賽過程靠運氣也靠默契，大大增添可看性。（王文吉攝）

馬拉灣人體龍舟大賽考驗參賽者速度與團隊默契，連假期間共吸引27隊挑戰，獲勝隊伍可獲得千元獎券即福容飯店的端陽古早鮮肉粽。（王文吉攝）

全台最大水樂園馬拉灣歡慶端午節，連假期間推出第2人門票55元超殺價格，尚未開園就吸引大批人潮排隊購票。（王文吉攝）

全台最大水樂園推出端午節限定的人體龍舟賽，考驗參賽者泳技及團隊默契，成為馬拉灣端午節特殊傳統活動。（王文吉攝）

麗寶樂園馬拉灣端午節推出「萬粽矚目」人體龍舟大賽，參賽者以泳圈組成人體龍舟，在大海嘯區透過雙手、雙腳划水前進，考驗速度與團隊默契的刺激競賽。連假期間共有27隊挑戰，國小中年級聯隊在第一天賽事中異軍突起，於對手翻船時趁勝追擊，奪下分組第一。

人體龍舟大賽參賽選手來自全台各地，除有一家大小、三五好友、軍校生等組合，還有國小中年級聯隊學童組隊參賽。雖然學童速度雖比不上高年級和成人對手，卻以穩健的節奏與默契，在對手翻船時趁勝追擊，勇奪分組第1名，跌破眾人眼鏡，也讓比賽更增添可看性。

麗寶樂園表示，端午連假首日台中天氣晴朗炎熱、氣溫飆至30度，吸引大批遊客入園玩水消暑，馬拉灣也同步新增全新表演秀和美味餐點；目前還有三鐵警消人員水陸雙園擇一優惠，與OUTLET義大利購物節等促銷活動，渡假區預估3天連假將能吸引近15萬人次的旅客。

(中時 )