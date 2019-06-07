專業保養Elizabeth Arden伊麗莎白雅頓宣與演員張鈞甯合作，代言品牌旗下所有保養品，成為品牌創立百年來，首位亞太區代言人，張鈞甯的代言清單再添一筆也格外讓人注目。

接下伊麗莎白雅頓代言，張鈞甯表示，「我很早就開始使用雅頓的產品，是品牌的忠實會員。雅頓對我來說，一直代表著頂級的質感與安心感，是一個我願意和朋友們一起分享的品牌。」屆齡37歲的張鈞甯，隨著好朋友紛紛結婚生子，感情狀態勢必再成鎂光燈焦點。

(中時 )