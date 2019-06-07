百年美妝伊麗莎白雅頓 37歲張鈞甯擔綱首位亞洲代言人 17:192019/06/07 中時 吳娮翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 伊麗莎白雅頓首位亞太區品牌代言人張鈞甯。（伊麗莎白雅頓提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 專業保養Elizabeth Arden伊麗莎白雅頓宣與演員張鈞甯合作，代言品牌旗下所有保養品，成為品牌創立百年來，首位亞太區代言人，張鈞甯的代言清單再添一筆也格外讓人注目。 接下伊麗莎白雅頓代言，張鈞甯表示，「我很早就開始使用雅頓的產品，是品牌的忠實會員。雅頓對我來說，一直代表著頂級的質感與安心感，是一個我願意和朋友們一起分享的品牌。」屆齡37歲的張鈞甯，隨著好朋友紛紛結婚生子，感情狀態勢必再成鎂光燈焦點。 (中時 ) #張鈞甯 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 林志玲婚紗照曝光？胸前大洞美炸 - 娛樂 志玲閃嫁原因？定情作導演曝祕辛 - 娛樂 獨／帥兒辦婚禮 陳莎莉拒與前夫同框 - 娛樂 - 中時 林志玲閃嫁小7歲日男星 一張甜蜜合照揭半年戀秘辛 - 娛樂 AKIRA娶林志玲 日網友哀嚎：美女野獸配 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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