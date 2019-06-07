徐男拒捕隨手拿損壞的分道防撞桿襲警。（巫靜婷翻攝）

43歲徐姓男子近日常持刀械在台3線苗栗三灣大河路出沒，7日上午再度前往同地點丟擲花盆，危險行徑令用路人畏懼紛紛繞道，警方獲報追緝不料徐男竟襲警，經員警鳴槍嚇阻，徐男當場遭逮，並在隨身布袋中搜出多把刀械，訊後依妨害公務及公共危險罪嫌移送法辦。

台3線是因路幅寬、彎道多成為重機騎士的天堂，重機呼嘯而過發出噪音引起附近居民不滿，今年5月也曾發生民眾酒後朝車道砸木椅事件。近期警方接獲用路人報案指稱，101公里處常有男子徘迴持刀械揮舞，警方鎖定家住附近徐男，並連日前往埋伏。

7日徐男再度出沒，朝車道丟擲花盆後逃離現場，警方循線到徐家查緝，不料徐男竟拔腿落跑，隨手拿損壞的分道防撞桿襲警，警方上前圍捕並對空鳴1槍嚇阻，當場壓制逮捕徐男歸案，之後在他隨身布袋裡搜出3把農用鐮刀、1把斧頭等刀械。

警方調查，徐男疑因精神狀態不穩，2013年起就會朝用路人丟擲物品，也會毀損鄰居住家、車輛、持刀騷擾等，5月底甚至在家開瓦斯，揚言自爆，曾被法院裁定強制就醫，但家屬無力支付長期住院治療費用，徐男逍遙在外是地方的頭疼人物。

(中時 )