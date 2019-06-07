林志玲閃婚，徐若瑄送上祝福。（圖／翻攝自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

44歲台灣第一名模林志玲昨(6日)宣布死會，和小7歲日本男星Akira登記結婚，志玲姐姐在聲明中表示目前未決定辦婚宴，「當然，兩人也期待未來能夠擁有新的生命加入這個家庭」，透露想早日當媽，好友徐若瑄昨則曬出林志玲和自己兒子合影，敲碗說：「等妳加入媽咪的行列❤️一起帶孩子出去玩」。

林志玲昨丟出震撼彈宣布和交往半年的Akira結婚，除了震驚演藝圈，也引發雙喜臨門的質疑，但經紀人和林志玲哥哥林志鴻都雙雙否認林志玲「帶球嫁」，並表示林志玲會盡力拚做人，若有進一步計畫會再跟大家分享。

比林志玲小1歲的徐若瑄2014年結婚，隔年辛苦生下寶貝兒子Dalton，有感林志玲找到幸福，昨她也分享林志玲照片說：「我最親愛的、善良的、充滿愛又勇敢的妳！一定要狠狠的給它幸福下去！等妳加入媽咪的行列❤️一起帶孩子出去玩 Love u」，敞開雙手歡迎林志玲加入人妻俱樂部，網友則說：「真的希望志玲姊姊生個跟她一樣漂亮的女兒」、「我也相信她可以的」、「真心祝福她~值得被愛」。

(中時電子報)