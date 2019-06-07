高樹大津瀑布落石砸傷遊客，頭破送醫幸無大礙。(謝佳潾翻攝)

高樹大津瀑布落石砸傷遊客，頭破送醫幸無大礙。(謝佳潾翻攝)

高雄黃姓男子7日與友人同遊屏東大津瀑布，不料竟遭落石砸傷，當場頭破血流又有肢體外傷，幸救護及警消人員緊急將他送往高雄義大醫院治療，並無生命大礙；案發後，有目擊者在網路上宣稱，落石砸中黃男時，池子瞬間變紅色的，場面相當可怕。

(中時 )