屏東大津瀑布落石砸傷遊客 頭破送醫 17:282019/06/07 中時 謝佳潾 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高樹大津瀑布落石砸傷遊客，頭破送醫幸無大礙。(謝佳潾翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高樹大津瀑布落石砸傷遊客，頭破送醫幸無大礙。(謝佳潾翻攝) 高樹大津瀑布落石砸傷遊客，頭破送醫幸無大礙。(謝佳潾翻攝) 高雄黃姓男子7日與友人同遊屏東大津瀑布，不料竟遭落石砸傷，當場頭破血流又有肢體外傷，幸救護及警消人員緊急將他送往高雄義大醫院治療，並無生命大礙；案發後，有目擊者在網路上宣稱，落石砸中黃男時，池子瞬間變紅色的，場面相當可怕。 (中時 ) #落石 #高雄 #瀑布 #大津 #醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 妻生病被打錯針 醫院瞎回尪怒了 11:302019/06/03 日常 小行員捲動大愛 募2醫療巡迴車贈醫院 18:002019/06/03 社會 賀一航走著進醫院 沒想到離世 01:202019/06/05 娛樂新聞 男運動突昏倒無心跳 竹山秀傳搶命救回 10:412019/06/05 生活 光田醫師進駐外埔 看病、檢查及藥物諮詢都ok 16:072019/06/05 生活 端午節應景吃粽子 慢性病患者節制健康吃 21:512019/06/05 生活 大陸春秋航空 直航高雄寧波 04:102019/06/06 地方新聞 阮綜合醫院案 逮獲2嫌 04:102019/06/06 地方新聞 東元綜合醫院 守護民眾寶貴生命 04:092019/06/07 產業特刊 甄愛高雄群星會7月12日登場 04:102019/06/07 地方新聞 社會熱門新聞 機場撞女婿帶小三出遊 大媽反應驚呆網友 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 寶馬剛買2個月蒼蠅飛來 手一拍悲劇了 - 社會 瑞典驚傳大爆炸 傷亡人數不明現場如戰區 - 社會 2女行竊露餡遭私刑 脫光衣＋剪髮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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