新竹市消防局7日結合政府及民間救災單位，進行逼真的3D水上救生演練。（徐養齡攝）

端午過後意味夏季正式來臨，新竹市消防局為防止溺水災害發生，7日與龍舟賽結合，進行3D水上救生演練，模擬龍舟選手落水受困，動員橡皮艇、水上摩托車搶救，空勤總隊派出直升機吊掛送醫等場景，過程逼真刺激，讓來看龍舟賽的民眾驚呼聲連連。

消防局長李世恭表示，暑期戲水消暑是夏日熱門的活動，但同時也是溺水事件的高峰期，消防局為宣導戲水安全觀念及常識，防範溺水事故發生，安排模擬操演，同步整合竹市防（救）溺資源，強化水上救生技能及單位橫向合作默契。

李世恭表示，演練項目包括操作翻舟自救、水中分列式救生演練、民眾戲水無力游回，以救生板、魚雷浮標及船艇活餌救援進行搶救等。

其中，演練單位特別「應景」模擬龍舟競賽意外，選手落水受困水中，立即動員多艘橡皮艇、水上摩托車，空總直升機隨即趕到，進行吊掛搶救後送就醫。另模擬民眾受困沙洲，救援人員拋繩槍橫渡救生等場景。

消防局與內政部空勤總隊、消防署特種搜救隊、海巡署北部分署第八岸巡隊、青草湖救援協會、中華民國水上救生協會新竹市分會、風城救援協會等共同進行防溺宣導暨水上救生演練，盼在危急時刻，能充分發揮救災救難效果。

(中時 )