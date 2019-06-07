對於近日「夫人干政」傳言，韓國瑜的太太李佳芬接受電視訪問時笑說，不要把她老公講的這麼無能！，太滑稽了！

劉寶傑6日訪問韓國瑜的太太李佳芬時問到，現在黑函的矛頭竟然到李佳芬的身上！竟然說李佳芬在幕後操控，是夫人干政！

李佳芬笑說，不要把她的老公講的這麼無能吧，太滑稽了！

劉寶傑也問李佳芬，真的參與很多事務嗎？韓國瑜很多事情都要問太太才能決定嗎？

李佳芬也笑說，「我哪有這麼厲害！沒有啦。他忙他的，我忙我的」。

劉寶傑提到，黃光芹曾經提到，有一個反李佳芬集團，因為李佳芬控制太嚴密，讓韓國瑜朋友覺得很不舒服，所以這些人集結起來，透過黃光芹攻擊李佳芬？真的是這樣嗎？

李佳芬回應說，這些人都是寫小說，想像力太豐富了，這些朋友就都是好朋友阿！沒有甚麼阿！李佳芬也說，她跟韓國瑜說，「現在到底發生甚麼事情？」

劉寶傑問李佳芬有沒有去了解一下，為何有這類傳言？真的參與很多？真的有工作上的衝突嗎？

李佳芬表示沒有，連了解都沒去了解，「哪有時間理這些啊！」

東森《關鍵時刻》主持人劉寶傑追問，今天有「夫人干政」、「反李佳芬集團」傳言，都沒去了解嗎？為何周刊提到有「奪命連環扣」去問事情的細節？

李佳芬笑說，「他（報導者）又沒在我旁邊，怎麼知道！好像很多人都會裝的跟我們家很熟的樣子」！

(中時電子報)