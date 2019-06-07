媒體人鄭麗文6日在她主持的 NEWS98《世界一把抓》節目正式開始前，沒查覺到現場畫面已提前開始錄製，與來賓湯紹成提到有位「趙先生」正在幫郭台銘。

根據NEWS98上傳到youtube的影片顯示 (https：／／www.youtube.com／watch？v=6MwR3yq9mts＆feature=youtu.be ) 節目正式開始前，鄭麗文問來賓政大教授湯紹成要幫郭台銘輔選嗎？

湯紹成表示自己跟郭台銘沒關聯。湯紹成說，郭台銘如果要，他可以幫忙。

鄭麗文說，那要不要她跟趙先生講一下？「他們現在根本沒人啊」「選個總統這麼隨興喔？」

湯紹成說「我願意」。

鄭麗文表示：「那我跟趙先生提一下」，兩人又閒聊幾句準備正式開播節目時，鄭麗文突然驚覺，問湯紹成「剛剛沒播出去吧？」，感覺好像播出去了後，她不禁大動作的抓湯紹成肩膀苦笑。鄭麗文口中的「趙先生」究竟是誰？給予外界想像空間。

(中時 )