今天是端午節，海巡署卻爆出在馬祖外海撈到一名奇裝異服的屈姓男子，最後卻因為違規攜帶肉品又消失在海上，穿越kuso的劇情讓網友大讚，也讓加深民眾的防疫認知。

《海巡署長室 Coast Guard》臉書po出一則應景的貼文，今日上午本署艦隊分署第十海巡隊於馬祖外海發現一名男子身著奇裝異服、手持不明物體，於海上載浮載沉、形跡可疑。同仁發現後立即將其救起，經詢該男表示：自己姓屈、來自楚國，日前因心情鬱悶到江邊散心，一時恍神失足落水，因江水湍急又不諳水性，已經漂流很長一段時間，不知自己身在何處。

海巡同仁進一步檢查其手持物品，係包有豬肉的粽子，且為中國大陸沿海的包粽手法，確認為「疫區豬肉粽」，海巡立即啟動防疫機制，並告知屈姓男子「從疫區攜帶肉品入境初犯裁罰新台幣20萬元， 如再犯直接裁罰新台幣100萬元！」

屈姓男子聽聞後痛哭失聲，趁隙縱身往海裡一跳，頓時消失的無影無蹤，海巡人員立即展開救援，目前仍在搜救中，海巡署長室將持續為大家追蹤後續發展。

貼文除了應景的kuso屈原之外，也很有創意的提醒民眾「不要從疫區攜帶任何含有豬肉製品的東西入境」，最後也祝福大家 端午佳節愉快！

(中時電子報)