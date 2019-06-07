苗栗縣端午節龍舟錦標賽7日在竹南鎮中港溪畔熱鬧登場。（巫靜婷攝）

苗栗縣端午節龍舟錦標賽今年共有47支隊伍參賽，消防局隊代表參賽隊伍進行運動員宣誓。（巫靜婷攝）

龍舟賽參賽隊伍成功晉級，選手高舉雙手歡呼。（巫靜婷攝）

龍舟賽採晉級制，率先拔得終點旗幟的隊伍獲勝。（巫靜婷攝）

苗栗縣端午節龍舟錦標賽7日在竹南鎮中港溪畔熱鬧登場，今年共計47支隊伍參賽，由於中港溪位於出海口，潮汐變化多端使龍舟賽事難度倍增，大幅增加可看性，苗栗縣消防局隊不敷眾望拿下二連霸；竹南中港慈裕宮「祭江洗港」也在同日出巡，兩大端午盛事讓鎮內熱鬧非凡。

竹南鎮長方進興指出，竹南獲縣府支持續辦龍舟賽，報名參賽的47支隊伍包含社會組14隊、休閒組12隊、青工組11隊、學生組10隊，去年奪冠的消防局隊伍備受關注；水上划龍舟，陸上也能划，延續去年反應熱烈的陸上行舟趣味競賽，讓民眾即使不下水也能體會划龍舟樂趣。

苗栗縣消防局是往年龍舟賽常勝軍，消防局長徐新淵表示，隊員平時利用勤餘時間辛苦訓練，對於奪冠很有信心。社會組冠亞軍賽結果出爐，消防局以4秒之差搶得旗幟，擊敗強敵佳興社區發展協會奪得冠軍，繼去年雪恥奪冠後，今年再摘下二連霸，令消防弟兄士氣大振。

另外，夏季唯一媽祖巡庄在竹南，中港慈裕宮每逢端午節舉辦祭江洗港儀式，宮廟陣頭齊聚慈裕宮前廣場，向媽祖請示後於沿海各里遶境，沿路祈求合境平安。

祭江洗港相傳自康熙末業設中港塘以來每年舉行，據史料記載，竹南中港是當時台南至淡水必經之地，也是苗縣開發最早的地區之一，船隻來往頻繁屢發生溺水事件，為使河海清淨、告慰亡靈，人們一併在端午節慶典時，遶境至海口設案祭拜。

隨著中港發展、墾民增加，儀式範圍與規模日益擴大，成為中港地區特有民俗宗教活動，近年參與人數逐年攀升，並於2009年登錄為苗縣民俗無形文化資產，顯現媽祖信仰悲天憫人，有安定民心作用。

(中時 )