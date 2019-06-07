鹿港順天府引領在百年古井體驗汲午時水。（吳敏菁攝）

鹿港順天府引領在百年古井體驗汲午時水。（吳敏菁攝）

鹿港慶端陽安排立蛋體驗。（吳敏菁攝）

民俗相傳端午的午時陽氣最盛，汲取午時水能改運、強身，鹿港順天府也引領在百年古井體驗汲午時水，鹿港天后宮、城隍廟、新祖宮、龍山寺現做古早味「煎堆」免費提供遊客品嘗，桂花巷藝術村安排立蛋體驗等，走進鹿港小鎮，轉個彎都能體驗豐富的端午節民俗。

端午除了吃粽子、划龍舟等，鹿港鎮竹圍仔百年古井也流傳午時取水，7日彰化縣長王惠美、鹿港順天府主委也是台灣鹿港小鎮文化協會理事長黃一彬等人，共同舉行取午時水儀式，象徵消災祈福、同樂軒北管演奏、遶境祈福。

此外，社頭百古剎清水岩寺的「甘露泉」來自八卦山脈的天然湧泉、水質清澈已經200多年了，這甘美水質，還醞釀醬油文化產業，昨天更吸引了上百民眾拿著水桶排隊等候取水，祈福保平安。

鹿港小鎮處處都值得深度體驗，安排南北管音樂戲曲、魯班公宴、創意彩繪立蛋、包肉粽DIY，彰濱工業區的觀光工廠也安排琳瑯滿目的活動，白蘭氏健康博物館還推出「雞精肉粽」，安排有趣動手動腦等闖關活動。

台灣玻璃館「文創體驗館」迎接端午佳節啟用，周圍花燈都是最近幾年參加全國的台灣燈會累積，端午期間推出彰監檔案文物特展、台灣生態攝影展、玻璃蘭花展、康為光玻璃藝術展、音樂饗宴、乳牛觀光列車遊園體驗等，縣府也安排道彰濱觀光工廠的接駁公車到晚上9點。

(中時 )