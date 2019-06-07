林志玲閃嫁日本國民天團「放浪兄弟」成員AKIRA，擁有184公分好身材的AKIRA，娶到台灣第一名模林志玲，瞬間從原本的「人生勝利組」進階為「宇宙勝利組」。不過日前接受媒體訪問時曾透露，原本身材圓潤的他，是靠努力不斷的練舞才瘦了下來，一周7天就有6.5天都在跳舞，後來在PUB跳舞時被星探發掘，加入放浪兄弟，如今又娶到林志玲，被網友封為最勵志的故事。

林志玲閃婚消息一出後，許多台灣民眾的第一個反應都是「誰是AKIRA？」事實上，「放浪兄弟」EXILE是日本最成功的男團組合之一，僅次於木村拓哉的SMAP和嵐，地位如同台灣的天團「五月天」。AKIRA原本是一名舞者，加入放浪兄弟後才開始了演藝生涯，還是時尚伸展台的常客。

根據騰訊中文互聯網《大家》報導，有人認為林志玲是「下嫁」地位懸殊的AKIRA，這個議題引發網友論戰，有專業網友列出AKIRA的強大背景指出， EXILE日本唱片銷量2500萬張，共有4張百萬以上銷量專輯，拿過10個日本音樂大獎，曾經連續4次獲獎，創下日本史上第一。

此外，EXILE還被日本天皇接見過，在天皇的某次典禮上唱過日本國歌，並無數次登台日本紅白歌唱大賽，網友忍不住說「這個成就還用『下嫁』這個詞，真的有點過了」。

(中時電子報)