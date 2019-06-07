一名張姓女子7日上午逗留在平鎮區某廟宇內，不斷向寺廟管理人員索討肉粽，廟方趕緊向警方報案，員警帶回查證並多方比對後，確定張女身分並護送返家，派出所內的婦女志工小隊長李華娟見張女不斷央求要肉粽，還特別包了幾個肉粽讓張女帶回去過節。

平鎮警分局建安派出所所長劉偉成表示，派出所值班台在端午節當日清晨7時許接到轄區內一處寺廟的報案，表示有一名女子，在廟中不斷的向廟方人員索討肉粽，讓管理人員感到奇怪。

警員李健銘獲報後趕往發現女子除了要肉粽外，還在廟內趴、臥、打滾，員警只有先將女子帶回派出所安置並查證身分。張姓女子經警方多方查證確定身分後，警方準備將女子護送返家時，張女也向員警索討肉粽，一旁的熱心婦女志工小隊長李華娟見狀，叫住要出門的員警，自己跑進派出所廚房立馬包了幾個肉粽給張女，才讓張女心滿意足的離開。

張女的父親見警察將女兒送回，除了感謝熱心的警方外，並向警方表示女兒從昨晚就一直吵著要吃肉粽，有跟她說端午節當天中午會包，結果一大清早發現沒有又再吵，結果就跑出家門，大家在路上找了半天沒有找到，反而被警察帶回來，最後還讓警方送肉粽，實在不好意思。

(中時 )