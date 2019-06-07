明道大學特別精心設化，國際學生月韓國同學仿效韓國花漾爺爺節目，邀請彰化榮民之家32位爺爺奶奶們來明道大學輕旅行。（吳敏菁翻攝）

明道大學特別精心設化，國際學生月韓國同學仿效韓國花漾爺爺節目，邀請彰化榮民之家32位爺爺奶奶們來明道大學輕旅行，體驗包粽子。（吳敏菁翻攝）

過了端午，夏天真正來到，不少國家對這特別節慶，都有應對民俗傳統，明道大學特別精心設化，國際學生月韓國同學仿效韓國花漾爺爺節目，邀請彰化榮民之家32位爺爺奶奶們來明道大學輕旅行，端出印尼異國粽子，替驗韓國端午用菖蒲水洗臉、洗手，趨吉避凶。

明道餐旅系約有150多位來自不同國家的外籍學生，每年端午包粽都特別一款異國粽子。今年推出印尼薑黃飯創意粽，少油高纖讓銀髮族好入口、好消化。學生及老師從挑選粽葉、折形、包餡細心講解，也協助爺爺們完成人生中第一顆自製粽子。

韓國學生林恩智特別換上韓服，與爺爺、奶奶們分享韓國與華人的端午節不同之處，韓國人會食用艾草或山牛蒡等藥草為原料的打糕、麵粉煎餅、艾蒿糕等食物。江陵端午祭除祭祀外，還會舉辦盪鞦韆、角力、農樂比賽、農謠高唱大會等許多民俗活動慶祝。

林恩智也特地準備了菖蒲水讓老人家洗臉、洗手。恩智說，在韓國端午這一天，女孩子要用菖蒲水洗頭髮，男生則在腰際配戴菖蒲葉，有趨吉避凶的含意，也藉此祝福爺爺、奶奶們身體健康、一切平安。

榮民之家爺爺奶奶們還到校內參觀明道有機果園、參觀了數位設計系的期末成果展，期待未來有機會也希望來大學裡上課，體驗當大學生的感覺。

(中時 )