◎宣傳蔡政績拚民調 藍委批部會公器私用

財政部在臉書虛擬合成一本「小英總統的國家理財術」，還說要推薦好書，在蔡賴相爭白熱化之際擺明替蔡英文總統宣傳，引發公器私用的質疑。國民黨立委費鴻泰痛批，用納稅人的錢搞自己的選舉。

◎旅客剉咧等 長榮空服員罷工投票過

桃園市空服員職業工會5月13日發起罷工投票，投票至6月6日截止，工會今日上午9時30分正式開票，並在下午2時完成開票，會員同意總票數4038，其中長榮分會同意票為2949，雙雙超過門檻，工會宣布正式取得罷工權，將服從會員意志，擇期執行罷工。長榮則回應，對投票結果遺憾，公司的溝通大門仍然敞開。

◎陸俄發展戰略夥伴 美憂心「兩線作戰」問題

大陸國家主席習近平在陸美貿易戰正酣之際高調訪俄，陸俄兩國領導人6日宣布發展全面戰略協作夥伴關係，還宣示要在國際事務上貢獻「中俄方案」。北京與莫斯科軸心得以強化，但美國與陸俄關係卻同時惡化，引發了美國一些安全問題專家的關切，他們尤其擔心陸俄之間採取協調性的戰略行動，會使美國不得不同時在東歐和西太平洋面臨兩線作戰問題。

◎西班牙跨境詐騙案 大陸押回94名台嫌

又有台灣詐騙嫌犯遭遣送至大陸。6月7日清晨，在北京首都國際機場，94名冒充公檢法機關工作人員實施網路詐騙的台灣犯罪嫌疑人被中國大陸公安機關從西班牙押解回大陸。

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(中時電子報)