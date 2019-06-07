台南鹽水區橋南老街的泉利打鐵舖第5代傳人李一男，7日至屋後古井汲取午時水，倒入店門口水缸，並現場磨起刀來。（劉秀芬攝）

泉利打鐵舖店門口儲存午時水的水缸，1年只換1次，都不會壞，沒有臭味，也沒有變質。（劉秀芬攝）

李一男說，客人習慣把手擱在窗台上等候取件，百年下來形成一處一處凹陷。（劉秀芬攝）

相傳端午節正午的「午時水」，相傳具有除穢、轉運、解暑熱去時疫等功效，台南鹽水區橋南老街傳承6代的「泉利」打鐵舖，第5代傳人李一男7日依傳統到屋後古井汲取「午時水」，他說，午時水可以說是至陽之水，做出來的器具堅固耐用，他每年都會汲取午時水打鐵。

現年78歲的李一男，是泉利的第5代傳人，14歲就開始打鐵。李家祖先200多年前從福建移居台灣，堅持一代只傳一子，避免兄弟競爭。泉利鑄造的刀具，包括菜刀、鋤頭、圓鍬、水果刀、沙西米刀、柴刀、鏟子都有，有不少愛用者。

而長年戴著斗笠、穿同一式服裝的李一男，與200多年歷史的打鐵舖，是老街的特色之一，打鐵舖從建築、店門、板凳、風櫃，樣樣都是祖先留下寶物。李一男還會考問遊客，為何門口杉木窗櫺會有凹陷痕跡，原來是客人等候取件時，習慣把手搭在窗櫺上，百年下來自然形成凹陷。

李一男說，每年端午節中午要去屋後古井的汲取午時水，古井內部為八卦型，推估應是明朝所建。午時水取出後，李一男把水倒進店門口的水缸儲存，用來磨刀、打鐵，這缸午時水每年換一次，傳承至今已上百年，而且午時水存1年都不會壞，沒有臭味，也沒有變質。

泉利打鐵舖每年也會事先抽出好幾桶水放在門口，方便民眾前來取用，近中午時附近民眾也紛紛帶著水壺、保特瓶前來取午時水，帶回家除穢、轉運、解暑熱。

(中時 )