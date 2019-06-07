台南國際龍舟賽165隊經過5天廝殺淘汰，7日端午節夜晚共27隊在運河進行決賽，現場吸引超過30萬人次欣賞大、小賽事，台南市長黃偉哲晚間8時30分現場頒獎，得獎選手在星光河岸上相約明年再交手，活動在群眾歡呼聲中畫下句點。

台南市政府今年打造8艘全新木製龍舟，參賽選手划起來更加起勁，今年165支隊伍中，有不少團體分成多隊參加，其中成功大學9隊、嘉藥大學7隊，台南四季早泳會共組13支隊伍參賽，是組隊最多的參賽團體。

主辦單位表示，四季早泳會參賽已有40年歷史，選手歷經3代，經常是老選手帶著小選手一起參加。

今年最刺激的賽事為公開女子組小型龍舟賽第41場賽事，台南二中校友會以0.1秒之差率先奪標，擊敗台南海事學校，觀眾驚呼不斷，引起現場一波高潮。

主辦單位為了吸引觀眾，河道的舞台上有舞蹈團精彩表演炒熱氣氛。觀眾加油空檔一邊欣賞表演，一邊逛現場小吃攤位，許多家庭組合前來度過端午節夜晚。

公務機關組大型龍舟賽7日進行決賽，由海軍陸戰隊99旅組成的永華運動中心奪冠，台南市警察局些微之差獲得亞軍。

最受矚目的公開男子組大型龍舟賽決賽，各隊實力堅強，競爭過程精彩，冠軍隊抱回30萬獎金。

台南國際端午龍舟賽5天賽事就像一場大型嘉年華會，場上選手賣力划槳展現拼勁，場下選手盡情加油，大家都過了一個開心的端午連假。

黃偉哲晚間主持封江與頒獎儀式，各組前3名隊伍一一上台領獎，期勉每位選手透過龍舟賽培養團結精神，再接再厲，每年端午節都能身體健康來參賽。

(中時 )