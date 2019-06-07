部份路段路面龜裂及破損嚴重，影響用路人行車安全，經農業局協助6日改善完工。（葉書宏翻攝）

新北市石碇區山區道路眾多，豐田里往彭山里的豐彭道路及隆盛里的深按道路是當地居民經常往返市區的主要道路，部份路段路面龜裂及破損嚴重，影響用路人行車安全，經農業局協助6日改善完工，民眾開車經過時可以不必憂心了。

豐彭道路位於華梵大學學校旁，有學生在附近租屋，週遭亦有許多居民，隆盛里的深按道路，當地民眾經常利用該段道路往返市區，未改善前這2條道路路面龜裂及破損，尤其深按道路寬度較小，轉彎點也多，經過時都特別小心。

因為這2條道路居民經常使用，新北市農業局敦促廠商施工時間盡量縮短，把居民不便降到最低，像是豐彭道路長度有3公里之長，要求廠商調度多一倍機具及人力，因此刨除舊有路面瀝青只花一天時間，隔天立即鋪設柏油，並未對當地居民生活作息造成不便。

豐田里長黃種奇表示，豐彭道路未改善前，路面狀況真的不太好，改善後路面感覺變好看又明亮，開車經過時也感覺道路變更寬廣了，而且施工時間縮短，未影響里民生活作息，也不因施工時間縮短而影響路面品質，新北市農業局表示新北市山坡地占全市總面積約88％，將逐年依道路狀況改善以提升山區農路服務品質。

(中時 )