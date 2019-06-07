王力宏今赴桃機為上千名粉絲接機。（宏聲音樂提供）

王力宏今赴桃機為上千名粉絲接機。（宏聲音樂提供）

王力宏今赴桃機為上千名粉絲接機。（宏聲音樂提供）

王力宏明起一連兩天於台北小巨蛋舉辦「龍的傳人2060」演唱會，在緊鑼密鼓的總彩排倒數中，他今下午特別抽空帶著粽子現身桃園國際機場，親自舉著牌子歡迎上千名遠從星馬、日韓、大陸等地，專程來台朝聖演唱會的粉絲，王力宏寵粉開了頭香，成為第一個在機場高舉歡迎牌接機粉絲的歌手！

王力宏經常到世界各地表演，都是粉絲熱情地接他機，他說：「但今天不一樣！我住台灣就應該盡地主之誼歡迎老遠飛來的粉絲們，他們是客人所以想接機，讓他們感受到平常他們給我的那份溫暖！今天是端午節，帶了粽子接機。」接著笑說：「這也讓我有機會頭一次嘗試舉牌的滋味，超開心。」被問接機的感覺？王力宏對著保鑣幽默開玩笑：「哥，你不要擋我喔！」

王力宏下午快閃桃機兩小時，隨即趕回小巨蛋繼續彩排，路上不少粉絲包車緊追，相當驚險。他此次睽違8年四度登小巨蛋開唱，一連兩晚請來嘉賓助陣，除了後天晚上的黃明志，據悉明晚神秘嘉賓超大咖，邀來五月天的阿信站台；他此次開唱吸引上千名海外粉絲來台朝盛，將端午連假大台北地區的飯店、商旅及民宿預訂一空。

(中時 )