梁嫌將針孔攝影機安裝在通便器內。（柯宗緯攝）

鳳山醫院驚傳偷拍狼安裝針孔攝影機，有10多位女子受害。（柯宗緯攝）

高雄鳳山醫院驚傳偷拍事件，1名33歲梁姓男員工利用職務之便，潛入女廁，安裝針孔攝影機於通便器上，直到5月底1名女護理師發現有異才揭發此案，梁嫌事後自首投案，坦承5度偷拍自己觀看，但沒散布，警方檢視事證，約有10多名受害者，全案依妨害秘密罪移送法辦，梁嫌事後也自行請辭。

警方指出，5月21日鳳山醫院1名女護理師在如廁時，突然發現馬桶通便器有個不明孔洞，懷疑有人涉嫌偷拍，於是帶著通便器前往轄區鳳崗派出所報案；警方受理後，會同鑑識人員到場採證調查及過濾監視器，是否有可疑對象。

擔任醫院工務人員的梁嫌，自知難逃查緝，5月22日晚間9點多，到警局自首。他供稱，4月初到露天拍賣購買針孔攝影機，用膠帶安裝於通便器吸盤，再透過手機Wifi遙控，儲存於手機內，時間從5月初開始，一共有5次，每次偷拍1小時，總計有10多部。

警方表示，梁嫌供稱一時興起，才趁無人之際闖入女廁安裝針孔攝影機，但沒有外流、販售等行為，也沒上傳網路或存到電腦內。而根據偷拍影片推估受害人至少有10人，目前僅有1名受害者出面，但偷拍屬於告訴乃論，必須由被害人提告，將再一一清查，全案依妨礙秘密罪送辦。

鳳山醫院指出，偷拍的梁男已婚，到院服務3年，平日表現認真，沒有特別跡象，令人聯想到是偷拍狼，他在女護理師報案隔天，主動向院內主管自首，後來到警局投案，事後自動辭職，5月27日生效。院方也將添購反針孔偷拍設施，並全面派員巡視，避免再發生類似偷拍案件。

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(中時 )