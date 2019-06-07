有民眾在等待立西瓜時，拿出隨身攜帶的畫筆往西瓜上作畫，在西瓜上勾勒出毛小孩的可愛模樣，讓立西瓜一事除祈福外還別具意義。（謝佳潾攝）

有民眾在等待立西瓜時，拿出隨身攜帶的畫筆往西瓜上作畫，在西瓜上勾勒出毛小孩的可愛模樣，讓立西瓜一事除祈福外還別具意義。（謝佳潾攝）

屏東縣長潘孟安(中)也到場力挺。(謝佳潾攝)

屏東縣長潘孟安(中)也到場力挺。(謝佳潾攝)

去年由佳冬青年志工團首創的端午立西瓜祈福活動，引起熱烈迴響，因此今年擴大舉辦一口氣封下3條街，西瓜達人王家正更是無償提供800顆西瓜、價值約50萬，7日千人立西瓜的畫面壯觀不已，佳冬人無不開心能在端午佳節讓大家認識西瓜的原鄉在佳冬。

「佳冬是西瓜的原鄉！」王家正指出，雖然佳冬境內無西瓜田，但是全台西瓜苗嫁接技術及種西瓜的人，有8成是從佳冬出去的，可惜很多人不知道，幸與佳冬青年志工團討論後，創意發想透過端午立西瓜的活動讓大家重新認識佳冬。

佳冬青年志工團表示，去年首創時取168「一路發」的喜氣諧音，準備168顆西瓜邀請大家一起來端午立瓜，沒想到不僅最後有近700人參加、共立了200多顆西瓜，續辦呼聲還非常高，因此今年擴大舉辦邀千人立520顆西瓜，取自「我愛你」的諧音表傳情。

志工團開心地說，今年如去年般，報名數再度衝破原定數，最後成就了「破千人立600顆西瓜」的壯觀畫面，參與者來自基隆、宜蘭、花東、台中等全台各地，千人中約有一半來自外地，相信會有越來越多人知道屏東縣佳冬鄉這個地方。

「今年特地來玩的！」蕭姓遊客說，因去年來不及參加端午立西瓜祈福活動，於是今年特別呼朋引伴來玩，一群人10名浩浩蕩蕩從屏東市來，就想體會一下傳說中的立西瓜有多特別，而玩完後決定一件事，就是明年還要邀沒玩過的朋友來玩，實在太有趣了。

另名趙姓遊客也說，端午立西瓜實在太特別，希望往後年年都舉辦，絕對不失新鮮感。此外，還有民眾在等待立西瓜時，拿出隨身攜帶的畫筆往西瓜上作畫，在西瓜上勾勒出毛小孩的可愛模樣，讓立西瓜一事除祈福外還別具意義。

(中時 )