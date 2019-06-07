日本記者發文透露Akira近半年改變。（圖／翻攝自推特）

台灣第一名模林志玲昨(6日)宣布情定小7歲日本男星Akira，兩人8年前因舞台劇結緣，交往半年就結婚，一名和Akira私交甚篤的日本記者，今發長文透露Akira這半年變太大，不僅人變得親切、有耐心，也會以團體、公司為重，整個人變得成熟不少，令該名記者最後忍不住說，現在想來，他當時應該已經找到終身伴侶。

日本記者大友陽平今在《日刊體育》發文，談這半年來他眼中的Akira，指Akira本來就是正直、單純的人，去年底放浪兄弟成員岩田剛典在日刊體育頒獎典禮上得獎，大友陽平當時請Akira一起登場，對方爽快答應，之後大友陽平又有事要拜託Akira幫忙，沒想到對方不僅沒有不耐煩，還開心提議新點子，直說希望下次還有機會繼續合作。

大友陽平表示，Akira近年為放浪兄弟的巡演十分努力，在單獨工作時也不忘提到團體，常脫口：「請多多照顧放浪兄弟」，整個人變得謙和並以團體為重，今年新年他訪問Akira時，對方表示今年是儲蓄期，希望以洛杉磯為據點，學好語言和各種技能，提高個人視野，整個人散發的氣質變的穩定，大友陽平說：「現在想想，應該可以確定他當時已經找到終身伴侶了吧！」

(中時電子報)