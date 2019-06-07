王金平不參與藍初選 柯P：慶幸自己不是國民黨 19:062019/06/07 中時 張潼 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲今天出席「2019台北國際龍舟錦標賽開幕典禮」。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲今天出席「2019台北國際龍舟錦標賽開幕典禮」。（鄧博仁攝） 前立法院長王金平宣布不參加國民黨總統初選，媒體今問同樣有可能參與大選的台北市長柯文哲，這番動作會不會對他有利？柯文哲稱，他不曉得，但很慶幸自己不是國民黨的，不用煩惱這個問題。 由於之前柯文哲曾說要拜訪王金平，兩人是否有合作空間？柯文哲表示，看合作什麼，平常見面時大家沒有交情不好，王是生策會董事長，辦那個醫療展覽，台北市都有幫忙。 至於2020選舉究竟準備好了沒，柯文哲再度四兩撥千斤說，這跟考聯考一樣，沒有準備好的，「等我要選你再問我好不好？」 (中時 ) #柯文哲 #王金平 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲講話直白 費鴻泰：經得起人民檢驗？ 10:242019/06/03 政治 初選民調納手機？ 朱立倫：未接到徵詢 16:292019/06/05 政治 擔心王金平脫黨參選？朱：我相信不會 14:062019/06/06 政治 王金平不參加初選 知情人士：看到6／1造勢大成功 15:262019/06/06 政治 柯文哲撩正妹當副市長 高嘉瑜嬌嗔喊... 19:362019/06/06 政治 陸學者：綠卡吳赴陸 藍應找代打 04:092019/06/07 話題觀察 朱認王不會脫黨參選 郭否認結盟 04:102019/06/07 政治要聞 藍委分析 橋王只會雙贏 不走上斷橋 04:102019/06/07 政治要聞 陸學者籲國民黨拿出戰力 04:102019/06/07 兩岸要聞 王金平的下計 李正皓分析：脫黨參選 15:342019/06/07 政治 政治熱門新聞 鄭麗文「沒關麥」 無意提到「趙少康」在幫郭台銘 - 政治 黑韓小組想滅李佳芬 林佳新曝他們害怕一件事 - 政治 韓家軍來了!花蓮恐現史上最大遷徙 - 政治 韓黑尋找同溫層！網勸：凱道空拍才是現實 - 政治 小英初選要輸了？網笑：手機到手明明穩了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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