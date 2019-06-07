台北市長柯文哲今天出席「2019台北國際龍舟錦標賽開幕典禮」。（鄧博仁攝）

前立法院長王金平宣布不參加國民黨總統初選，媒體今問同樣有可能參與大選的台北市長柯文哲，這番動作會不會對他有利？柯文哲稱，他不曉得，但很慶幸自己不是國民黨的，不用煩惱這個問題。

由於之前柯文哲曾說要拜訪王金平，兩人是否有合作空間？柯文哲表示，看合作什麼，平常見面時大家沒有交情不好，王是生策會董事長，辦那個醫療展覽，台北市都有幫忙。

至於2020選舉究竟準備好了沒，柯文哲再度四兩撥千斤說，這跟考聯考一樣，沒有準備好的，「等我要選你再問我好不好？」

(中時 )