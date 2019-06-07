美國福特號航母甲板戰機起降

美國國會近期開始加強對海軍施壓，因為他們發現福特級航空母艦面臨的問題相當嚴重，主要問題在於新式的福特級航母電磁彈射系統與攔阻索裝置至今仍無法適用於F-35C戰機，目前軍方甚至估計改善這些問題需要近十年的時間，這意味著至少在2027年以前福特級航母可能無法讓F-35C起降。美國會要求，如果這個問題不解決，將禁止海軍接收建造完工的福特級航母。

據美媒《戰爭很無聊》(War Is Boring)網站報導，命運多舛的美軍下一代福特級航母面臨重大難題，先前已被川普總統點名毫無用處的「電磁彈射系統」果然問題多多，現在國會也發現福特級的艦載戰機主力F-35C竟然無法適用現有的福特號電磁彈射系統，因而無法在航母甲板上起飛。此外，艦載機著艦使用的攔阻索也有問題未解決。這意味著下一代的艦載戰機主力F-35C既無法在下一代福特級航母上起飛，也無法在艦上降落。

報導說，美國國會已注意到這個問題的嚴重性，要求嚴格審查福特級航母的電磁彈射系統與攔阻索的改進工作，並要求海軍在問題未解決之前不得接受造船交付航空母艦。

這個連川普都公開批評的電磁彈射系統(Electro-Magnetic Aircraft Launch System , EMALS)和先進攔阻索系統(Advanced Arresting Gear, AAG)從福特號航母一開始安裝後就問題不斷，與福特級航母內部許多新裝置遇到的問題類似，大都是因為許多系統建造與變更設計的預算大幅超支，導致部份預算受到擠壓而刪減，因而影響了裝置的建造與運作。

美媒《動力》(The Drive)雜誌曾報導，美聯邦政府問責辦公室(Government Accountability Office)認為福特級航空公司可能在2027年之前都無法部署F-35C戰機。目前美海軍已接收福特號航母，但因為問題太多，都停在港口內進行修改，另一艘剛裝上艦島的甘迺迪號(USS John F. Kennedy)則預計在2024年投入使用。

不過，因為紐波特紐斯(Newport News)遲遲無法解決這些問題，目前美國國會已決定在F-35C起降問題，也就是電磁彈射系統與攔阻索系統問題沒有解決之前，將禁止海軍接收建造完成的甘迺迪號航母。

(中時電子報)