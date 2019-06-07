澳洲羽球公開賽今天進行男單8強賽，王子維直落二輕取日本選手坂井一將，大會頭號種子周天成，大會頭號種子周天成同樣以2比0拍退馬來西亞選手宋浚洋，台灣雙雄攜手晉級4強。

王子維過去只和坂井一將在去年馬來西亞公開賽交手過1次，當時王子維經過3局苦戰之後險勝，今日兩人再次狹路相逢，首局王子維被坂井一將壓著打，一度8比13落後，幸好王子維及時穩住陣腳，不但追趕上來，而且還在18平的時候連下3分，21比18勝出。

次局，王子維挾著首局逆轉獲勝的氣勢頻頻強攻得手，13比6取得遙遙領先優勢。世界排名39的坂井一將也非省油燈，將落後分數追近至15比17，不過，王子維還是牢牢掌握場上局勢，最終以21比16拿下對戰2連勝，明日4強賽將碰到賽會第二種子、印尼好手金廷。

世界排名第4的周天成，面對從未交手過的宋浚洋，首局9比9之後連拿6分，21比14旗開得勝，次局，周天成憑藉著犀利的攻勢再以21比8擊潰對手，整場比賽只花31分鐘。

(中時電子報)