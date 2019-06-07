44歲的藝人林志玲昨閃嫁日本男星AKIRA，蔡英文總統被問到此事，除了恭喜志玲姐姐新婚快樂、幸福永遠，還說台灣的男生就抱歉了，要自立自強。蔡這一番話，被網民們酸到爆。

PTT網民貼文指出，台灣國民女神志玲姐姐結婚，照理說，應該要全民給予祝福，但不知為何蔡總統卻在此時，對台灣所有的年輕男性開群嘲耶。身為總統，面對台灣少子化困境，至少也應該說「其實台灣男生也不錯啦」，而不是在那邊「台男...你們自立自強...」。這種講話方式，簡直跟當初她在飛機上被記者問調薪時回答「去跟你們老闆講啊」，是一樣的心態，讓人感覺沒有總統的高度。

網友紛紛說：「嗆宅男，宅男會不爽。」、「由總統來提點人民，怪怪的。」、「笑死，自己也沒結婚有臉講人？」、「日本的福原愛嫁給江宏傑的時候，她怎麼不嘲諷日本男？？」、「自己搞自己無解，最有趣都快初選了...專業敗票XDD」、「就在那邊白目捧日本人啊，要是陳妍希結婚這樣講，不被罵死才怪。」、「超智X，自以為幽默XD」、「有了同志族群票，玻璃心宅男票就都可以不用了。」、「台灣政壇人物失言實錄。」

不過也有人認為，「還好吧！老年人的幽默。」、「對這句話有多悲憤，就代表人生有多失敗，被蔡英文猜中。」、「哪些台男有被酸到的感覺？」

(中時電子報)